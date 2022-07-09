Serbest Bölge yönetimi olağanüstü toplanıyor
Kayseri Serbest Bölgesi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
- 09.07.2022 13:09
- Güncelleme: 09.07.2022 15:41
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri Serbest Bölgesi, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.
Şirket yönetim kurulunun Mustafa Palancıoğlu başkanlığında toplanarak, olağanüstü genel kurul toplantısının 20 Temmuz Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.
Olağanüstü Genel Kurul’un Kay-Ser A.Ş. Konferans Salonu’nda saat 15.00’te yapılacağı öğrenildi.
İHA
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