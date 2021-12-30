Sema Karaoğlu: Virüs yaşam kalitesini düşürdü

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.  Son iki yılın salgının gölgesinde geçtiğini belirten Karaoğlu, yeni yıldan beklentilerini de açıkladı. Karaoğlu, 2022 yılının salgınların, savaşların bittiği insanların barış, sağlık ve huzur içinde yaşadığı bir yıl olmasını diledi.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 16:39
Sema Karaoğlu: Virüs yaşam kalitesini düşürdü
Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.  Son iki yılın salgının gölgesinde geçtiğini belirten Karaoğlu, yeni yıldan beklentilerini de açıkladı. Karaoğlu, 2022 yılının salgınların, savaşların bittiği; insanların barış, sağlık ve huzur içinde yaşadığı bir yıl olmasını diledi.


Yazılı bir açıklama yapan Dr. Karaoğlu, "Tüm Dünya, 2020 yılından itibaren salgınla yatıp salgınla kalkıyor. Koronavirüs salgını hayatın her alanını felç etti ve etmeye devam ediyor. Virüs insanların yaşam kalitesini düşürdü, sosyal hayata ve ekonomiye çok olumsuz etki etti. İnsan ilişkilerinin boyutunu değiştirdi. İki yıldır devam eden salgın nedeniyle nice canlar yaşamını yitirdi. Aileler büyük acılar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu zorlu süreçlerin yanında Erciyes Üniversitesinden Prof.Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin Turkovac aşısı hem bilimsel bir çalışmanın ürünü olması, hem Kayseri'nin bu aşıyı üretiyor olması,  hem de Türkiye'nin bu aşıyı üreten ülkeler arasında yer alması nedeni ile mutlu olduk. 2022'de salgına veda etmeyi ümit ediyoruz" dedi.

ŞİDDET OLAYLARI DURMADI
"Salgın Dünya genelinde belki de savaşların azalmasına  katkı sunmuştur" diyen Dr. Karaoğlu, insan haklarına yönelik mahrumiyetlerin ise azalmadığına dikkat çekti. Karaoğlu, "Salgın nedeniyle her ülke kendi derdine düştü. Bu sayede savaşlar ve katliamların azaldığına şahit olduk. Savaşların ve silahların az kullanılıyor olması bizi mutlu etse de insan haklarından mahrum edilen insanların hala var olması, kadına şiddetin dünyada gündemini koruması , pandemi sürecine rağmen kadına yönelik şiddet olaylarının , cinayetlerin , tacizlerin , tecavüzlerin  ve diğer şiddet olaylarının olması acı ve görmezden gelemez gerçeklerimiz. Ülkemiz bu konuda kötü bir karneye sahip. 2021’de, STK'ların konuşmalarının önüne engeller konuldu, gazeteciler susturuldu, demir parmaklar arkasında yüzlerce basın mensubu var. 2021 de kadınlar için önemli bir güvence olan, aile içi şiddeti ve kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik Avrupa Konseyi sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi iptal edildi " şeklinde konuştu.

UMUTLARIMIZ HER ZAMAN OLACAK
Yaşanan bunca olumsuzluklara rağmen kadınlar olarak, umutsuz olmadıklarını vurgulayan KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, "Geleceğe umutla bakıyoruz. Salgınların biteceğine, insan hakları ihlallerinin azalacağına, kadına yönelik şiddet türlerinin önce azalıp sonra yok olacağına inancımız tam. Biz sivil toplum olarak bu amaçlar uğrunda mücadeleye devam edeceğiz. Dünyamızın savaştan, terör ve şiddetten, insanlığın, açlık ve yoksulluktan kurtulması; sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde hakim olduğu bir dünya ortak özlemimizdir. Bu vesile ile 2022 yılının, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için, özgürlük, barış ve hoşgörünün egemen olduğu bir yıl olmasını diliyorum. 2022 yılının KİGDER üyelerine, basın mensuplarına , Kayseri’ye , Türkiye ‘ye  tüm insanlığa sağlık, barış ve umutların gerçekleştiği yarınlar getirmesini diliyor, yeni yılı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
 

Kurumsal Haber

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