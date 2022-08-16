Şehrin kültür ve edebiyat koleksiyonuna üç eser daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımı ve kültürel değerlerin aktarılması adına gerçekleştirdiği faaliyetleri sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükkılıç, başkanlığı sürecinde şehre kazandırdığı 36 eserine ek üç eseri daha Büyükşehir Belediyesi envanterine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde basımı yapılan ve şehrin değerlerinin kaleme alındığı kültür eserleri içerisinde tarihten kültüre, edebiyattan sanata kadar hemen her konuda şehre özgü bilgiler bulunan kitaplar arasına ‘Sebzecilik ve Doğal Üretim El Kitabı’ ile ‘Muhsin İlyas Subaşı Bütün Şiirleri’ ve kaynak kitap niteliğindeki iki ciltlik ‘Kayseri Araştırmaları Tarihi’ adlı eserleri de kattı. Başkanlık dönemi içerisinde şehre kazandırdığı 36 eserine ek üç eseri daha ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplam 39 kitabı Kayserili ve Kayseri’yi merak eden okurlarının hizmetine sundu. Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan ve adeta açık hava müzesi durumunda olan Kayseri’nin maddi değerleri yanında manevi değerlerinin de gün yüzüne çıkarılarak tanıtılması için gayret gösteren Başkan Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, şehrin hazinesi niteliğindeki tarihi ve kültürel unsurları, tek tek inceleyerek elde edilen bilgileri yayın hayatına kazandırmayı sürdürüyor. Kayserili Araştırmacı Yazar Mehmet Çayırdağ’ın kaleme aldığı ve Kayseri tarihine ışık tutan iki ciltlik kaynak kitap niteliğindeki ‘Kayseri Araştırmaları Tarihi’ adlı kitabı da envanterine katan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kadim kent Kayseri’nin tarihini anlatırken, diğer taraftan da gerek Kayserili vatandaşları, gerekse de Kayseri’yi merak eden diğer vatandaşları bilgilendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, birbirinden farklı pek çok konuda eseri gerek basılı kitap gerekse e-kitap olarak okurlarının beğenisine sunarken, koleksiyona son eklenen iki kitap ile bu kulvardaki hizmetini ortaya koydu. Tarımsal üretim alanındaki sebze yetiştiriciliği ve doğal üretim konularında rehber niteliğinde olan ve çarpıcı görsel tasarımı ile büyüleyen Sebzecilik ve Doğal Üretim El Kitabı Büyükşehir Belediyesi yayınları arasında yerini alırken, Kayseri’nin önemli edebiyat değerlerinden Muhsin İlyas Subaşı’nın da şiir dünyasına yeni bir soluk getirecek ‘Muhsin İlyas Subaşı Bütün Şiirleri’ adlı eseri envanterde yerini aldı.