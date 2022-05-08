Şehit annelerine anlamlı ziyaret

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.

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  • 08.05.2022 12:31
  • Güncelleme: 08.05.2022 12:31
Şehit annelerine anlamlı ziyaret
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Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve bazı yöneticilerin yaptığı ziyarette, şehit annelerine Kur’an-I Kerim ve karanfil hediye edildi. Evlerinde ziyaret edilen şehit annelerine çeşitli ikramlarda bulunan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından şehit ailelerine dernek tarafından hazırlanan projeler anlatıldı. Başkan Kılıçaslan yaptığı açıklamada; "Bizler evlatlarını vatan uğruna veren her şehidimizin annesinin de evladı olma görevini üstleniyoruz. Onların da bizleri evlatlarından ayırmaması ve daima yanımızda olmaları bizlerin de mutlu olmasına vesile oluyor" dedi.

Şehit Ailelerinin dayanışma içerisinde olmalarını sağlamak adına derneğin çalışmalar yürüttüğünü aktaran Kılıçaslan, "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz’, ’Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar’ gibi projelerin yanı sıra Kırşehir’de, önemli gün ve haftalarda şehit ailelerimizin daima yanlarında oluyoruz. Onları birbirleri ile kaynaştırırken de acıların tazelenmesi yerine mutlu anların paylaşımları için gayret gösteriyoruz. Kırşehir’de şehitlerimiz için Boztepe ilçesi yolu üzerinde ’Şehitler Ormanı’ çalışmamızı hayata geçirdik. Seyir halinde olan her yurttaşımızın gördüğü ve soluklanmak için durduğu bölgede şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmaktayız. İl Merkezinde ise ’Şehitler Ağacı’ projesi ile bu milletin çocuklarını hayatlarını vatan muharebesinde ve terör örgütleri ile mücadelede kaybeden şehit askerlerimizin künyeleri karşılıyor. Onlara baktıkça ve künyeleri okudukça yeni yetişen neslimizin de şehit ve gazilerimize bakış açıları değişerek empati yapabilme imkanı buluyor" diye konuştu.

Öte yandan Anneler Günü nedeniyle çiçekçiler de online sipariş yoğunluğu yaşadı.

İHA

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