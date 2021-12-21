SCÜ'de yabancı uyruklu öğrenciler, lezzet şöleninde bir araya geldi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Turizm Fakültesi'nde düzenlenen lezzet şöleninde bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 21.12.2021 13:48
SCÜ'de yabancı uyruklu öğrenciler, lezzet şöleninde bir araya geldi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Turizm Fakültesi'nde düzenlenen lezzet şöleninde bir araya geldi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler Turizm Fakültesi’nde düzenlenen lezzet şöleninde bir araya geldi.

Turizm işletmelerinin en önemli ayağı olan yiyecek-içecek ve eğlence hizmetleri kapsamında Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Serap İnceöz’ ün koordine ettiği etkinlikte; Kırgız, Rus, Azeri, Kazak ve Türk öğrenciler Orta Asya dansları eşliğinde, yöresel yemekleri olan Plov, Salat ve Borsak yemeklerini kendileri hazırlayıp ikram etti. Etkinlik fotoğraf çekimi ve Dombra dinletisi ile son buldu.

“Kültürel etkileşim önemli”

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, programda farklı kültürlerin kaynaşmasının önemine değinerek, “Kültürlerin etkileşiminin önemi, farklı coğrafyalardaki insanların ortak bir amaç için bir araya gelerek kendilerine ait yemeklerini, danslarını ve müziklerini paylaşmasının güzelliklerini burada gördük. İlerleyen zamanlarda yabancı uyruklu öğrencilerle farklı etkinlikler gerçekleştireceğiz” dedi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

DAHA FAZLA
Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı'lı muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı'lı muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…