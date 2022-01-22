Savran ve AK Parti heyetinden, esnaf odalarına Ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve AK Parti heyeti, seçimleri tamamlanan meslek odalarını ziyaret ederek yeni seçilen oda başkanlarını tebrik etti.

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  • 22.01.2022 14:32
  • Güncelleme: 22.01.2022 14:32
Savran ve AK Parti heyetinden, esnaf odalarına Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve AK Parti heyeti, seçimleri tamamlanan meslek odalarını ziyaret ederek yeni seçilen oda başkanlarını tebrik etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Başkanı Ali Kemikkıran, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve Gençlik Kolları Başkanı Haluk Köybaşı ve teşkilat yöneticilerinden oluşan heyet meslek odalarını ziyaret etti. Ziyarette heyet; Madeni İşler ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Ergin, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yusuf İbiş, Sebzeciler Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen ve Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı Mustafa Gök’ü tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Ziyaretlerde meslek odalarının yöneticileri ile bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen AK Parti heyeti, oda yöneticilerinin sorularını cevaplandırdı.

İHA

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