Sarraf İhsan Gülderdi: 'Düşüş beklentisi nedeniyle altında, alım-satım durgun'

Rusya – Ukrayna savaşının devam etmesiyle beraber altın ve döviz kurlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Altın piyasasının durgun olduğunu belirten Sarraf İhsan Gülderdi, altının yeni haftaya sakin başladığını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve piyasa koşulları nedeniyle altın ve döviz kurlarındaki fiyatlar merak ediliyor. Sarraf İhsan Gülderdi, altın ve döviz kurlarını değerlendirdi. Altının yeni haftaya sakin başladığını belirten Gülderdi, ancak yukarı yönlü hareket beklediklerini ifade etti.

‘ALTIN PİYASASI DURGUN’

Altında vatandaşların fiyat indirimi beklediğini ve bu nedenle alım-satım yapmadığını belirten Gülderdi, “Geçen hafta altın volatilitesi yüksek bir süreç geçirdi. Bu hafta da sakin bir başlangıç yaptı. Özellikle dövizdeki yukarı yönlü hareketler altını etkiledi. Tabi ki bunu da özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik ve Amerika’daki enflasyon oranları etkili oldu. Putin’in yaptığı açıklamayla birlikte olumlu yönde etkilere neden oldu. Yapılan müzakerelerin olumlu geçtiği yönünde açıklamaları vardı. Bununla birlikte enflasyon rakamları ve önümüzdeki Federal Rezerv Bankası’nın yapacağı faiz kararları gündemde. Büyük ihtimal Federal Rezerv Bankası faiz oranlarını yukarı yönde 0,25 oranında arttırabilir. Bununla birlikte Merkez Bankası’nın faiz kararı da oldukça önemli. Döviz fiyatları bu şekilde yukarı yönlü hareketlere neden olursa faizde artırıma gidebilir. Bu ne kadar olur, onu kestirmek mümkün değildir. Piyasalar sabit tutacağı yönünde görüntü verse de dövizde yukarı yönlü hareketler gözlenirse faiz arttırabilir diye düşünüyorum. Çok sakin bir ortam var diyebilirim. Altında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. İnsanlar bu yüzden geri düşeceği beklentisiyle alış-satış yapmıyor. Risk ortamı yüksek bir dönemden geçiyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyebilirim ki, hala bu fiyatlardan döviz ve altın alınabilir” diye konuştu.

Haftanın ilk günü altın ve dolar fiyatları şu şekilde:

Çeyrek altın: 1560 lira.

22 ayar altın: 916 lira.

24 ayar has altın: 945 lira.

Dolar: 14.90 lira.

Euro: 16.30 lira.

Ons: 1940 lira.