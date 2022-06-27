Sarraf İhsan Gülderdi: Bu dönem panik yapıp birikimini bozduranlar da var, birikim yapmaya çalışanlar da

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yaptığı açıklama döviz fiyatlarını da etkiledi. Bu hareketle birlikte, döviz fiyatlarının aşağı yöneldiğini söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, “Cuma günü, piyasalar kapandıktan sonra BDDK’nın yaptığı açıklama da 1 milyon üzerinde ki sermaye gruplarının kredilerini sınırlandırılmıştır. Bu hareketle birlikte döviz fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketlenme gerçekleşti. Bu karar çok doğru bir karardı çünkü; büyük şirketler ve fon şirketleri Türkiye’deki devlet bankalarından kredi çekerek, yurt dışında farklı ‘swap’ anlaşmaları ile daha büyük faizler aracılığıyla oralara yatırarak büyük karlar elde ediyordu. Devlet bu olayın önüne geçmiş oldu. İnsanlara ihtiyaç kredisi olarak verip, onların farklı yerde kullandıkları gibi büyük şirketlerde bu şekilde farklı amaçlar için verilen kredileri kullanıyordu. Devlet bu olayın önüne geçince piyasada ’da aşağı yönlü bir hareketlenmesine neden oldu. Cuma günü sabah itibariyle 17.37 olan Dolar cumartesi gününe kadar 17’ye gerilemişti. Bugün itibariyle yüzde 3’lük düşüş ile güne merhaba dedik, Dolar 16.40 seviyesine kadar düşüş gösterdi. İşlem aralığı fazla olduğu için çok fazla işlem yapan olmadı öğle saatlerinden sonra piyasanın yavaş yavaş oturması ile alanlar ve satanlar oldu. Bir taraftan panik yapıp ellerindekileri bozduranlar varken bir tarafta da alım fırsatı olarak görüp altın ve dövize hücum edenler oldu. Döviz bürolarında yoğunluk söz konusu” diyerek konuştu.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde: Çeyrek altın: bin 635 lira, 22 ayar gram altın: 950 lira, Has altın: bin lira, Euro: 17,40 lira, Dolar: 16,80 lira.