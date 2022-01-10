Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın kademe kademe yükseliyor'

Geçtiğimiz haftayı 800 lira ile kapatan altın, yeni haftada da aynı seviyeden işlem görüyor. Altın fiyatlarını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, “Cuma günü kapanışla birlikte altın fiyatı 800 liraydı, bugün itibariyle de yeni haftaya altının has fiyatı 800 liradan başlangıç yaptı. Şu anda çeyrek altın 1330, yarım altın 2650 ve 22 ayar altının fiyatı ise 776 liradan alıcısını buluyor. Şu anda benim gördüğüm altın kademe kademe yükseliyor. Herhangi bir düzeltme yapılmadı. Altın Cumhurbaşkanımızın müdahalesinden sonra yüzde 35’lik bir düşüş yaşamıştı. Bundan sonra da fiyatlar kademeli olarak yükselmeye devam ediyor. Her gün altının kilogramı ortalama 3 bin lira yükseliyor. Bununda ana nedeni dövizin yükselmesi. Döviz düşmüştü artması ile birlikte altında yükseldi. Tahminimce artış birkaç ay daha bu seyirde devam edecek” diye konuştu.

“ALTIN GÖRDÜĞÜ RAKAMI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAZ”

Vatandaşların 2 haftadır bir belirsizlik içerisinde olduğunu belirten Gülderdi, “Önceden alış ve satış olabiliyordu ama belirsizliğin süre gelmesi alışı ve satışı durdurdu. Bundan 3 ay öncesinde altın 600 lirayı görür mü derken 1100 lirayı gördü. Altının huyu böyledir sakin seyrini devam ettirirken bakarsınız ki bir anda 2 katına çıkmış olabilir. Altın gördüğü rakamı hiçbir zaman unutmaz. Ben gördüğü rakamı geçeceğini ön görüyorum” diye konuştu.