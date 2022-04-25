Sarraf Gülderdi: “Ons fiyatları haftaya düşüşle başladı”

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte geçen haftalardan itibaren altın alımlarında düşüş yaşandığını belirten Gülderdi, bu haftanın başlamasıyla birlikte özellikle ons fiyatlarında düşüş gözlemlediğini ifade etti. Güncel piyasalar hakkında bilgi veren Gülderdi, “Geçtiğimiz haftaya negatif başlamıştık, bu haftada özellikle Ons fiyatlarında düşüş gözlemlendi. Ons fiyatı, bin 992 dolara kadar çıkmıştı. Geçen hafta elli dolar kadar aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu hafta ise 40 puan daha azalarak, 1915’e kadar düştü. Dolar ve Euro’da sabit kalmaya devam ediyor. Euro 15 lira 80 kuruş, dolar ise 14 lira75 kuruş olarak işlem görüyor” dedi.

“ONS YAKLAŞIK 100 DOLAR KADAR DÜŞTÜ”

Ons fiyatlarında gerçekleşen düşüşler hakkında da konuşan Gülderdi:” Son haftaya girdiğimizde, altın alıcı ve satıcılarını daha hareketli bekleyen bir haftaya merhaba dedik. Bunlar yatırım tavsiyesi olmadan belki alım fırsatı yaratabilir. Çünkü bin liranın üzerini gören altın dokuz yüz on beş lirayı gördü. Yatırım yapmak isteyen müşterilerimize bunları sunuyoruz. Ons aşağı fiyatları gördü, yaklaşık yüz dolar kadar düştü. Buralar bana sorulacak olursa alım fırsatı olabilir. Bozduracaklar içinse yıl sonunda çeyrek altının iki yüz, has fiyatının da bin 400’e kadar yukarı yönde hareketleneceği bize gelen yorumlar arasında” ifadelerini kullandı.