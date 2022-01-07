Saraykent'te 4-6 yaş Kur'an kursu sayısı 8'e çıktı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde Değerler Eğitimi ve Kur’an Kursları projesi kapsamında 4-6yaş grubu çocuklara yönelik açılan Kur’an kursu sayısı 2’den 8’e çıkarıldı.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, İlçe Müftüsü Yasin Baykal ile Güldibi Mahallesinde bulunan 4-6 yaş Kur’an kursunda, Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi alan çocukları ziyaret etti. Göreve geldiklerinde ilçede 2 olan Kur’an kursu sayısını 8’e çıkardıklarını belirten Kaymakam Açıkgöz, kursta eğitim gören çocukların sayısının da 105’ yükseldiğini söyledi.

Kaymakam Açıkgöz, “Saraykent’te üç ay gibi kısa bir zamanda iki olan 4-6 yaş kurs sayımızı, sekize yükselttik. Gelen talepleri karşılamak için köylerimizde dahi 4-6 yaş Kur’an kurslarımızı açtık. Bu çalışmalar kapsamında öğrenci sayımız, elhamdülillah 105’e ulaştı. Tabi bunu yeterli görmemiz mümkün değil. 4-6 Yaş Kur’an kursları projesi ülkemiz için çok önemli. Saraykent’in çocukları her yaşta her şeyin en iyisine layık. Ulaşım sıkıntısı yaşamadan herkesin kurslarımızdan faydalanması adına 8 farklı noktada 4-6 Yaş Kur’an kursu açtık” dedi.

Kursların açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Açıkgöz, “Bizim için bir evladımız dahi çok kıymetli. Bugün Güldibi Mahallemizde Kur’an-ı Kerim okumayı kısa sürede öğrenen Miraç isimli yavrumuzun sevincini paylaşmaya geldik. Bu güzel yavrularımızla sohbet ettik. Çocuklarımızın nasıl güzel yetiştiklerine bizzat şahit olduk. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarımız için emek veren tüm devlet büyüklerimizden ve sahada çaba harcayan hocalarımızdan Rabbimiz razı olsun. 4-6 Yaş Kur’an Kurslarına kayıtlı öğrenci sayısının artması için büyük emek veren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan’a ve İlçe Müftümüz Yasin Baykal’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.