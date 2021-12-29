Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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  • Güncelleme: 29.12.2021 17:19
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ulupınar Mahallesinde meydana gelen olayda Muhammet S. idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Muhammet S.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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