Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir şantiyeden pencere ve pencere demiri çaldıkları tespit edilen 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

PAYLAŞ
  • 13.01.2022 10:52
  • Güncelleme: 13.01.2022 11:11
Şantiyeden pencere çalan 4 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir şantiyeden pencere ve pencere demiri çaldıkları tespit edilen 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhbarak Mahallesi’ndeki bir şantiye içerisindeki pencere ve pencere demiri gibi inşaat malzemeleri çalındı. Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan kamyonette yapılan aramalarda, şantiye alanından çalınan malzemeler bulundu. Kamyonetteki malzemeler sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olayla ilgili olarak da M.Y., U.B., V.D. ve H.T. işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Karakolda işlemleri tamamlanan U.B., V.D. ve H.T çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y.’nin de tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı

İsviçre Büyükelçisi Talas'a hayran kaldı

Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Kayseri'de yasa dışı keten kuşu avlayan 2 şahıs suçüstü yakalandı

PCR testi semptom gösteren kişilere yapılacak

PCR testi semptom gösteren kişilere yapılacak

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağacı devirerek takla attı: 2 yaralı

Kayseri'de 130 personelle yapılan uygulamada 286 araç ve 541 kişi sorgulandı

Kayseri'de 130 personelle yapılan uygulamada 286 araç ve 541 kişi sorgulandı

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Oto aksesuarcısı değil, hırsızların evi

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Kaski'den Develi'ye 7 milyon TL'lik yatırım

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

DAHA FAZLA
KTO Başkanı Gülsoy'dan istihdam çağrısı

KTO Başkanı Gülsoy'dan istihdam çağrısı

Kayseri hafta sonu kar yağışlı | 15 – 16 Ocak 2022 hava tahmini

Kayseri hafta sonu kar yağışlı | 15 – 16 Ocak 2022 hava tahmini

Kontrolden çıkan araç takla attı:2 yaralı

Kontrolden çıkan araç takla attı:2 yaralı

Emekli öğretmen, 14 yıldır ney üfleyip ney yapıyor

Emekli öğretmen, 14 yıldır ney üfleyip ney yapıyor

Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi'nin açılışına katıldı

Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi'nin açılışına katıldı