Sanayicilere bayram müjdesi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilerin büyük bölümü olan ve yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen sanayicilere yaklaşık yüzde 65 oranında indirim geldi.

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  • 01.05.2022 11:49
  • Güncelleme: 01.05.2022 13:28
Sanayicilere bayram müjdesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerin büyük bölümü olan ve yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen sanayicilere yaklaşık yüzde 65 oranında indirim geldi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulunun da büyük gayret gösterdiği doğal gazdaki kademe tarifesinden kaynaklı sanayicilerin mağduriyeti giderildi. Kayseri OSB Yönetimi, konuyla ilgili dosya hazırlamış ve Ankara’da milletvekillerini tek tek ziyaret ederek konunun çözümü için destek istemişti. OSB’lerle birlikte OSBÜK’ün de konuyu gündeme getirmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Organize Sanayi Bölgelerinin Doğal Gaz Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esasları’nda yaptığı düzenleme ile sanayicilere bayram müjdesi geldi. Yapılan düzenleme ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapan yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküpün altındaki sanayicilerin fiyatı 9,4 TL olan Kademe 2 tarifesi yerine 3,34 TL olan Kademe 1 tarifesine alındı. Kayseri OSB’deki sanayicilerin yaklaşık yüzde 85’ini ilgilendiren bu değişiklik ile yaklaşık yüzde 65 oranında bir indirim sağlandı.

Sanayicilerin bu indirimden bugün itibarıyla faydalanmaya başladığı belirtildi.

İHA

Kayseri Gündem
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