Sanatla motive oluyorlar

Yozgat Valiliği Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde kalan bedensel engelliler, Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarıyla motive oluyorlar.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 22.12.2021 11:48
Sanatla motive oluyorlar
Yozgat Valiliği Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde kalan bedensel engelliler, Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarıyla motive oluyorlar.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Valiliği Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde kalan bedensel engelliler, Halk Eğitim Merkezince açılan el sanatları kurslarıyla motive oluyorlar.

Yozgat Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, engellilerin sosyalleşmesi, zamanlarını iyi değerlendirmesi ve motive olmaları amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü koordinesinde çeşitli kurslar açıyor. Açılan kurslarda birbirinden güzel ürünleri meydana getiren bedensel engelli kursiyerler, hem birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyorlar hem de zamanlarını daha verimli değerlendiriyorlar. Engellilerin hayata daha motive olmaları için açılan kurslarda engelli bireyler, ahşap yakma, kağıt rölyef, örgü örme, amigurumi, gemi yapımı, resim gibi birçok alanda birbirinden değerli eserleri meydana getiriyor.

Kursta vakitlerinin verimli geçtiğini söyleyen Cennet Arınç, “Burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz, el işleri yapıyoruz. Sıkılmıyoruz bebek örüyoruz, kapı süsleri yapıyoruz. Günümüz çok güzel geçiyor. Vaktimizi dolduruyoruz, burada beraber sohbet edip şarkılar söylüyoruz, eğleniyoruz. Ürettiğimiz ürünlerimizden de sergi açıyoruz” dedi.

Kapısı süsü yapan Bilgin Kabakçı ise “Rehabilitasyon merkezimizde bulunan el işi atölyemizde kapı süsleriyle uğraşıyorum. Yaptıkça mutlu oluyorum ayrıca bunları satıyorum. Zamanımız çok güzel geçiyor sıkılmıyoruz, burada mutluyuz” şeklinde konuştu.

Vaktinin büyük birçoğunu el işi atölyelerinde geçirdiğini belirten Zekeriya İnce de “Odalarımızda boş durmaktansa atölyemize gelip sanatla uğraşıyoruz. Burada zaman geçiriyoruz. Ben maket gemi yapıyorum, el işçiliği yapıyorum, maket ev, çeyiz sandığı yapıyorum. Hiç sıkılmıyorum zamanımız neşeli geçiyor. Yararlı olmak amacıyla çalışıyorum” ifadelerine yer verdi.

iha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bu yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Bu yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk'

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

KAYBİS ile Kayserililer dünyanın etrafını 72 kez dolaşacak kadar bisiklet kullandı

KAYBİS ile Kayserililer dünyanın etrafını 72 kez dolaşacak kadar bisiklet kullandı

Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda

Malatyaspor ile Kayserispor 9. randevuda

Başkan Büyükkılıç Sarız'da muhtarlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç Sarız'da muhtarlarla buluştu

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rektör Karamustafa, Sarıkamış şehitlerini andı

Rektör Karamustafa, Sarıkamış şehitlerini andı

ERÜ Rektörü Çalış, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne' destek verdi

ERÜ Rektörü Çalış, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne' destek verdi

DAHA FAZLA
Kooperatif mağdurları Meclis'te

Kooperatif mağdurları Meclis'te

MHP'li Özdemir: Yunanistan'ın kıta sahanlığı sınırını 12 mile çıkarması Türkiye açısından millî güvenlik meselesidir

MHP’li Özdemir: Yunanistan’ın kıta sahanlığı sınırını 12 mile çıkarması Türkiye açısından millî güvenlik meselesidir

ERÜ'de 'İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Sempozyumu' Düzenlendi

ERÜ'de "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Sempozyumu" Düzenlendi

Talas'ta kış çalışmalarına teknolojik katkı

Talas'ta kış çalışmalarına teknolojik katkı

Sudanlı öğrencilerden Kayserispor'a destek

Sudanlı öğrencilerden Kayserispor'a destek