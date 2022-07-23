Sahte altınlarla alışveriş yapan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, sahte altınlarla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.

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  • 23.07.2022 09:10
  • Güncelleme: 23.07.2022 10:56
Sahte altınlarla alışveriş yapan şahıslar yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, sahte altınlarla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde farklı tarihlerde, 3 ayrı ikinci el eşya satan esnaflardan sahte altınlar ile alışveriş yapıldığı ve bu sahte altınlar karşılığında ise televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi malzemeler alındığının anlaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda sahte altınlarla alışveriş yaptığı belirlenen M.Ç. ve S.G., yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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