Mahmut Şahin: 'Kooperatifler Türkiye'nin kanayan yarası'

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kooperatiflerin Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu söyledi.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 12:50
Mahmut Şahin: 'Kooperatifler Türkiye'nin kanayan yarası'
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kooperatiflerin Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu söyledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kooperatiflerin Türkiye’nin kanayan yarası olduğunu söyledi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kooperatif mağdurları ile birlikte Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması düzenledi. Burada bir konuşma yapan Şahin, “Bir kooperatif mağduru üzerine daha buradayız. Adalet binasının önünde adalet aramaya gelen insanlar var. Adına kooperatif dediğimize bakmayın, Türkiye’de kanayan yaradır. Kooperatifler artık kooperatif olmaktan çıkmış, tamamen bir saadet zinciri haline gelmiş. Birileri saadet zinciri oluşturmuşlar ve üyelerin üzerinden rant elde ediyorlar, saltanat sürüyorlar. Maalesef üyeler mağdur olurken, yetkililerde bunu seyrediyor. Kooperatiflerin uzun sürmesinin sebebini hepimiz biliyoruz. Herkes bundan şikayet ediyor. ‘20 sene önce kooperatife üye olmuştum, halen evimi alamadım’ diyenler var ama aidatlar halen ödeniyor. Birileri oradan nemalanmaya devam ediyor. Uygulamalara baktığımız zaman kooperatiflerde profesyonel bir satıcı ekip var, birde ev sahibi olma hayali peşinde koşan insanlar var. Biz yıllardır kooperatif üyelerinin tüketici sayılmasını talep ettik ama yetkililer bize Kooperatif Kanunu’nun çok kapsamlı bir kanun olduğunu söylüyor. Bu kanun sorun çözmüyor. Kooperatifi koruyor ama üyeyi korumuyor” ifadelerini kullandı.

Kooperatif mağduru Hatice Aktaş ise, “Biz emekliyiz ve 17 yıldır para ödüyoruz. Bizden halen para istiyorlar ve bizi ihraç ettiler. Bunun üzerine de bize 40 bin TL icra geldi. Biz evsiz barksız kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

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İHA

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