Sağnak yağışlar Kızılırmağı kızıla bürüdü

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili sağanak yağışların ardından Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü.

Sivas’ta geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünen ırmak sağanak yağışlar sonrasında tam anlamıyla kızıl rengine kavuştu. Görüntüsüyle mest eden ırmak etkili yağışlarla birlikte taşınan toprağın rengini aldı. Çanakkale’den memleketi Sivas’a anılarını tazelemeye gelen Ersin Gin, Kızılırmağın son halini görmek için geldiğini belirterek, “Baharda Kızılırmağın ismini aldığı orijinal halini gördük. Yazın rengi bu kadar kırmızı olmuyor. Anılarımı tazelemek için burada bulunuyorum” şeklinde konuştu.