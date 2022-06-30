Sağlık turizmine ilgi artıyor

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan termal otellerde bayram öncesi rezervasyon yoğunluğu başladı.

PAYLAŞ
  • 30.06.2022 13:29
  • Güncelleme: 30.06.2022 13:29
Sağlık turizmine ilgi artıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bulunan termal otellerde bayram öncesi rezervasyon yoğunluğu başladı.

Yaklaşık 7 bin yatak kapasiteli ilçedeki termal otellere sağlık turizmi için gelen yerli ve gurbetçi vatandaşların yanı sıra, 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelenlerin de eklenmesiyle otellerde doluluk oranı artı. Kozaklı’da bulunan bir otelin işletme müdürü Mehmet Erturan, “Bayram hazırlıklarımız devam ediyor. Kurban Bayramı tatili dört günden Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne kadar uzatıldı. Biz de onun telaşı, temposu içerisindeyiz. Gurbetçi misafirlerimiz gelmeye başladı. Bayram tatili ve gurbetçi misafirlerimizin tatillerinin birleşmesi ile temmuz ve ağustos aylarında hareketli günler, dolu günler bekliyoruz. Bayram rezervasyonlarımız şu an yüzde 60’lara yakın bir oranda. Günden güne artarak devam ediyor. Misafirlerimiz termal sudan, sağlık turizminden dolayı kaplıcayı ve Kozaklı’yı tercih ediyor” dedi.

Kaplıca suyunu odalara kadar verdiklerini söyleyen Erturan, “Havuzlarımızda kullanılan kaplıca sularını odalarımızdaki küvetlere kadar veriyoruz. Misafirlerimiz birçok nedenden dolayı kaplıcayı tercih ediyorlar. Buraya gelip de şifa bulduğunu söyleyen çok sayıda misafirlerimiz var. Biz şifa vermiyoruz, şifaya vesile oluyoruz” dedi.

Viyana’dan gelen gurbetçi Yusuf Yalçın, romatizma hastalıkları nedeniyle kaplıcada tatil yaptığını söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de film sahneleri aratmayan kovalamaca

Kayseri'de film sahneleri aratmayan kovalamaca

Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor

Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Kayseri başka bir konsepte geçmiş'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Kayseri başka bir konsepte geçmiş'

Kültepe Kaniş Karum'da kazılar yeniden başladı

Kültepe Kaniş Karum’da kazılar yeniden başladı

Türkiye Şampiyonu Eda'nın hedefi Dünya Şampiyonluğu

Türkiye Şampiyonu Eda'nın hedefi Dünya Şampiyonluğu

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: 'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz'

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: 'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz'

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Enes Ertuğrul Kalın, 'Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak'

MHP’li Enes Ertuğrul Kalın, ‘Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak’

Başkan Cabbar: 'Bizden sonra gelecek kuşaklara bu bilgileri aktarmak adına önemli bir etkinlik yapıyoruz'

Başkan Cabbar: “Bizden sonra gelecek kuşaklara bu bilgileri aktarmak adına önemli bir etkinlik yapıyoruz”

DAHA FAZLA
Öğretmen Semih Aslan: 'Öğrencilerimizin tercih döneminde mutlaka bir uzamana danışmalarını tavsiye ediyoruz'

Öğretmen Semih Aslan: “Öğrencilerimizin tercih döneminde mutlaka bir uzamana danışmalarını tavsiye ediyoruz”

Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası

Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası

Bünyan'a bir yeşil alan daha ekleniyor

Bünyan'a bir yeşil alan daha ekleniyor

Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

İl Başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi

İl Başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi