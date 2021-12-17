Sağlık Müdürü Benli Tomarza'da

Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve beraberindeki heyet Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde düzenlenen devir-teslim törenine katıldı.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 15:06
Sağlık Müdürü Benli Tomarza'da
Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve beraberindeki heyet; Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde düzenlenen devir-teslim törenine katıldı.
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Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve beraberindeki heyet; Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesinde düzenlenen devir-teslim törenine katıldı.

Yaklaşık 1 yıldır Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanlı görevine terfi alması nedeniyle Başhekimlik görevine Anestezi Uzman Dr. Gökçe Kültüroğlu atandı. Devir Teslim törenine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr Halit Baykan da katıldı. Görevinde terfi alan Uzm. Dr. Mustafa Karaağaç’a ve Tomarza Yaşar Karayel Devlet Hastanesi Başhekimi olarak yeni atanan Anestezi Uzman Dr. Gökçe Kültüroğlu’na hayırlı olsun dileklerinde bulunan Benli; daha sonra hastaneyi gezerek hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin’i makamında ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kamu Hastaneleri Başkanı Opr. Dr Halit Baykan ilçeden ayrıldı.

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İhlas Haber Ajansı

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