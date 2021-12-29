Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım desteği devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye'sinin fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına sağladığı, ilçeler de dâhil olmak üzere, yılsonunda bitecek olan ücretsiz toplu ulaşım desteği 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 29.12.2021 11:21
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım desteği devam ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediye’sinin fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına sağladığı, ilçeler de dâhil olmak üzere, yılsonunda bitecek olan ücretsiz toplu ulaşım desteği 30 Haziran 2022’ye kadar uzatıldı.

Başkan Büyükkılıç, pandemi ile mücadelede en ön safta yer alan ve fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına sunulan ücretsiz ulaşım desteğinin uzatıldığını duyurdu.
Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs ile mücadelede, devlet ile millet birlikteliğinin önemine işaret eden Başkan Büyükkılıç, ”Koronavirüs ile mücadele dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. Devlet ve millet el ele birlik beraberlik içerisinde gereken ne ise yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımızın gayretini ve fedakârlığını asla unutamayız. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her daim yanında olduk ve var gücümüzle onlara destek olmaya çalıştık” dedi.

İLÇELER DE DÂHİL SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Başkan Büyükkılıç, “Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Onların fedakârlıkları hiçbir şeyle ölçülemez. Kendilerine minnettarız. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyerek bu mücadelede sağlık çalışanlarımızın yanında yer almaktan geri durmayacağız. Sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanı canlarımızın her daim yanındayız. Sağlık çalışanlarımıza desteğimizi sürdürerek, Büyükşehir Belediyesi olarak hali hazırda sunmuş olduğumuz ücretsiz ulaşım desteğimizi 2022 Haziran ayı sonuna kadar uzatıyoruz” diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, bir doktor başkan olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere salgın ile fedakârca mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerini iletti.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'da yollar, bakımlı, güvenli ve konforlu

Talas'da yollar, bakımlı, güvenli ve konforlu

Başkan Büyükkılıç, İncesu'da 30 mahallenin muhtarını dinledi

Başkan Büyükkılıç, İncesu'da 30 mahallenin muhtarını dinledi

Hisarcıklıoğlu, yüzde 35 kredi faizi uygulayan bankalara seslendi: 'Vicdanlı davranın'

Hisarcıklıoğlu, yüzde 35 kredi faizi uygulayan bankalara seslendi: “Vicdanlı davranın”

Mobilyacılar hammaddede yüzde 35 indirim istiyor

Mobilyacılar hammaddede yüzde 35 indirim istiyor

KAYÜ Mezunu İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Türkiye 5.'si Oldu

KAYÜ Mezunu İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında Türkiye 5.’si Oldu

Milletvekili Ataş, bu kez de Suriyeliler üzerinden yüklendi

Milletvekili Ataş, bu kez de Suriyeliler üzerinden yüklendi

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Arık, öğretmen mülakat ve atamalarını eleştirdi

Milletvekili Arık, öğretmen mülakat ve atamalarını eleştirdi

Dünyada yaklaşık 5,5 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyada yaklaşık 5,5 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Büyükşehir 20 aydır kredi kullanmıyor

Büyükşehir 20 aydır kredi kullanmıyor

Mobilya Fuarı Türkiye'de ilk defa iki fuar merkezinde aynı anda

Mobilya Fuarı Türkiye'de ilk defa iki fuar merkezinde aynı anda

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber... Artık online olarak takip edilecek

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber... Artık online olarak takip edilecek

ERÜ Öğretim Üyeleri TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödüllerini aldı

ERÜ Öğretim Üyeleri TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödüllerini aldı

Kayserigaz'dan önemli kış uyarısı

Kayserigaz'dan önemli kış uyarısı