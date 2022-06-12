Saadet Partisi’nden zamlara bisikletli protesto

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda akaryakıt ürünlerine uygulanan zamlar protesto edildi. Vatandaşların da bisikletleri ile destek verdiği protestoda konuşma yapan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, enflasyonun artmasıyla beraber halkın sorunlarının da gün geçtikte büyüdüğünü ifade etti. Yapılan zamlar sonrasında benzin ve mazot fiyatlarının 30 lira sınırlarına dayandığını belirten Coşkun, “Geçen yıl haziran ayında benzin ve mazot 7 buçuk lira seviyesindeyken, bugün artık vatandaş aracıyla sokağa çıkamaz hale geldi. Bir yıl içerisinde akaryakıta yüzde 300’lere varan zamlar yaparak vatandaşı canından bezdiren iktidar sahipleri adeta yaptıkları açıklamalar ile halkın sorunlarını görmezden gelmeye devam ediyorlar. Buradan iktidara sesleniyoruz, Ey yöneticiler halkımız bu zamlara artık yeter diyor. 20 yıllık iktidar sarhoşluğunuz gözlerinizi kör mü etti. Her geçen gün kontak kapatan bu kadar insanı neden görmezden geliyorsunuz. Halkımız zamların altında ezilmeye devam ederken ekonomiden sorumlu kişiler neden hala pişkin pişkin vatandaşlar dalga geçer gibi konuşuyor. Ülke insanımız her gün bir önceki gününü arar hale geldi. Eskiden kuruş kuruş gelen zamlar artık lira lira gelir hale geldi” şeklinde konuştu.

‘NE EKECEK ÇİFTÇİ BIRAKTILAR NE DE TÜKETECEK VATANDAŞ’

İktidar bir dönem ‘biz yaptık’ dediği ne varsa bugün hepsini tek tek geri almaya başladı diyen Coşkun, “Yol yaptık dediler akaryakıta öyle bir zamlar yaptılar ki vatandaşı arabaya binemez bir hale getirdiler. Yaptıkları geçiş garantili yollarının birçoğu zarar ederken, bu zamlardan sonra kuş uçmaz kervan geçmez bir noktaya taşıdılar. Havaalanı yaptık dediler ama vatandaşı uçağa binemez hale getirdiler. Devasa adalet sarayları yaptılar içinde adaleti mumla aratır oldular. Hastaneler yaptık dediler hastalara randevu vermediler. Dün neyi eleştirdilerse bugün onun en büyük uygulayıcısı kendileri oldular” ifadelerini kullandı.

Çiftçiler bir şey ekemez hale geldi diyen Coşkun, “Bugün biz bu protestoyu at üzerinden yapmak istedik ama baktık ki atın arpasına bile artık güç yetmiyor. Gübre fiyatlarına bir yılda yüzde 228 artarken gübre fiyatları yem fiyatlar yüzde 200’lere dayandı. Mazota gelen zamlarla birlikte çiftçimizi de üretimin dışına attılar. Geldiğimiz noktada ne ekecek çiftçi bıraktılar ne de tüketecek gücü olan vatandaş bıraktılar. Ülkemiz ekonomik olarak bu kadar sıkıntı içerisindeyken iktidardakiler hala milletin algısını yönetmeye çalışıyor. İktidar sahipleri algıları yönetmek yerine vatandaşın problemlerinin düşünseler inananın bugün bu noktada olmazdık” diye konuştu.