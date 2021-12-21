Rıza Çalımbay: 'Rizespor maçını mutlaka kazanmalıyız'

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rizespor ile oynayacakları maç öncesi, 'Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu maçta bizi yalnız bırakmamaları gerekiyor. İlk yarının evimizdeki son maçında mutlaka kazanmamız gerekiyor. Onların desteği ile de biz bu maçı kazanırız' dedi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 21.12.2021 16:55
Rıza Çalımbay: 'Rizespor maçını mutlaka kazanmalıyız'
DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rizespor ile oynayacakları maç öncesi, 'Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu maçta bizi yalnız bırakmamaları gerekiyor. İlk yarının evimizdeki son maçında mutlaka kazanmamız gerekiyor. Onların desteği ile de biz bu maçı kazanırız' dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Rizespor ile oynayacakları maç öncesi, “Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu maçta bizi yalnız bırakmamaları gerekiyor. İlk yarının evimizdeki son maçında mutlaka kazanmamız gerekiyor. Onların desteği ile de biz bu maçı kazanırız” dedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Son maçlarda iyi galibiyetler aldıklarını kaydeden Çalımbay, "İyi oynayarak kazandık bu maçları. Bu yüzden çok mutluyum. Özellikle Kasımpaşa maçının ikinci yarısında çok iyi oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Herkes kapasitesinin üzerinde oynadı. Önemli olan ligde kalan 2 maçımızı çok iyi şekilde bitirmek” diye konuştu.

“Zor bir maç olacak”

Süper Lig’de yarın sahalarında karşılaşacakları Rizespor’un iyi bir takım olduğunu kaydeden Çalımbay, "Ligde daha iyi bir duruma geldiler. Eskisi gibi değiller. Çok mücadeleci bir maç olacak. Dışarıdan kolay bir maç gibi görünebilir ama zor bir maç oynayacağımızın farkındayız. Bunun için de her türlü hazırlığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Taraftarı Rizespor maçına davet eden Çalımbay, şunları söyledi:

"Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Bu maçta bizi yalnız bırakmamaları gerekiyor. İlk yarının evimizdeki son maçında mutlaka kazanmamız gerekiyor. Onların desteği ile de biz bu maçı kazanırız. Özellikle Galatasaray maçında dört dörtlüktüler. Onlara çok ihtiyacımız var."

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

DAHA FAZLA
Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı'lı muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı'lı muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…