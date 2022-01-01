Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği; Kültürümüzü, sanatımızı, edebiyatımızı, düşünce hayatımızı, yazarlarımızı, sanatçılarımızı ve eserlerini tanıtmak, gündemde tutmak amacıyla 40 yıldır "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçılarını” belirleyip ödüllendiriyor.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan, 01.01.2021 tarihinde TYB Genç Kahve’de TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin ve Genel Sekreter Doç. Dr. Muhammet Enes Kala ile birlikte düzenlediği basın toplantısında 2021 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçılarını” açıkladı.

Genel Başkan Arıcan yaptığı konuşmada; TYB’nin kuruluşunun 43’ncü yılında; 40’ncı “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri’ni belirlediklerini söyledi.

Arıcan konuşmasında, TYB’nin okuryazar buluşmaları, imza günleri, konferanslar, kültür yayınları, genç yazarlar kurultayları, paneller, sempozyumlar, şiir şölenleri, şehir kongreleri, tarih, kültür, edebiyat sohbetleri, kültür kervanları, ulusal ve uluslararası kongreler düzenleyerek Türk edebiyatına, sanatına ve düşünce dünyasına katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

2021 Yılın Yazar, Fikir Adamı Ve Sanatçıları Ödülleri

Hikâye: Selma Aksoy Türköz, Aynı Yağmur, Muhit Kitap

Şiir: Adem Turan, Mangan Mangan Gün Batarken Gün Doğumu, Hece Yayınları

Roman: İlknur Demirci, Kumru ve Gölge, Şule Yayınları

Deneme: Selvigül Kandoğmuş Şahin, Arınma Zamanlarına, Okur Kitaplığı Yayınları

Fikir: Murat Erol, Kaybetmenin Halet-i Ruhiyesi, Muhit Yayınları

Araştırma: Sait Mermer, İslâm Düşüncesinin Tarih Yapıcı Rolü, Çizgi Yayınları

İnceleme: Murat Çelik, Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu Ve Giysileri, Tüba Yayınları

Dil: Atilla Şentürk, Osmanlı Şiiri Kılavuzu, OSEDAM Yayınları

Edebi Tenkit: Yılmaz Daşcıoğlu, Akıp Gidenin Cazibesi, Şule Yayınları

Hatıra: Mehmet Kahraman, Ben de Öğretmendim, Çıra Yayınları

Gezi: Taha Kılınç, Bir Rüyayı Hatırlar Gibi & Savaştan Önce Suriye, KETEBE Yayınları

Şehir Kitapları: Bilal Can, Zaman İçinde Mekan, Hece Yayınları

Tercüme: Ayşe Işın Kirenci, Edith Wharton’dan çeviri: Kısa Öykü ve Roman Sanatı İçin Klasik Bir Rehber Kurgu Sanatı, Büyüyenay Yayınevi

Biyografi: Rıfat Yörük, Ensar Ruhlu Muhacir, Yüzleşme Kitap

Çocuk Edebiyatı: Tuğba Coşkuner, Duvarın Ardı - Dünyanın Son İnsanları, Cezve Çocuk Yayınları

Basın/Fıkra: Ergün Diler, Takvim Gazetesi

Dergi: Post Öykü

Türk Müziği: Ender Doğan, Dest-i Kevser

Halk Kültürü: Doğan Kaya, Kültürümüzde Dini ve Cengi Hikâyeler, AKM Yayınları

Klasik Sanatlar-Hat: Fatih Özkafa, Ya Hazret-i Pir/Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri, Marmara Üniversitesi Yayınları

Elektronik Yayıncılık: http://www.kitaphaber.com.tr

TV Belgesel: Tarihin Efsaneleri, TRT

TV Dizi: Kıbrıs: Zafere Doğru, TRT

Sinema: Komşuluk Halleri, Yönetmen: Danis Tanovıç / TRT Ortak Yapım

Radyo Programı: Doğru Söze Ne Denir?, Semerkand Radyo

Kamu Yayıncılığı: TBMM Yayınları

Özel Yayıncılık: FECR Yayınları

Yayıncılık Özel: İZ Yayıncılık, Büyük Felsefe Lügatı Mustafa Namık Çankı, Hazırlayan: Recep Alpyağıl

Üstün Hizmet: Beşir Ayvazoğlu, Yavuz Bülent Bakiler, Necmettin Turinay.