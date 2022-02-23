Rektör liseyi ziyaret etti, öğrencilerle birlikte ders dinledi

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, lise son sınıf öğrencileriyle birlikte matematik dersine katılarak savunma teknolojileri alanında ülkemizde yürütülen çalışmaları anlattı.

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  • 23.02.2022 10:35
  • Güncelleme: 23.02.2022 10:35
Rektör liseyi ziyaret etti, öğrencilerle birlikte ders dinledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, lise son sınıf öğrencileriyle birlikte matematik dersine katılarak savunma teknolojileri alanında ülkemizde yürütülen çalışmaları anlattı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, “Liselere Akademik Danışmanlık Desteği Programı” kapsamında Sivas Lisesine danışman olarak görevlendirilen SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy ve Arş. Gör. Mehmet Bedir ile birlikte Sivas Lisesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öncelikle Okul Müdürü Abüdün Takçı, müdür yardımcıları ve okul psikolojik danışmanıyla eğitim üzerine sohbet eden Rektör Kul, daha sonra Matematik Öğretmeni Kenan Veli Şentürk’ün 12/C şubesindeki “Fonksiyonlar” konulu matematik dersini öğrencilerle birlikte dinledi. Ders sonrasında öğrencilerle sohbet eden Rektör Kul, savunma teknolojileri ve tarım bilimleri alanında ihtisaslaşan SBTÜ’yü tanıtarak savunma teknolojileri alanında ülkemizde yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

“Öğrencilerimizin yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfetmelerini istiyoruz’’

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul burada yaptığı açıklamada, “Yıllardır üniversitede hoca olarak ders anlatıyorum. Öğrenci olmayı, öğrenci sıralarında oturmayı, ders dinlemeyi özledim. Bu özlemimi, ülkemizde açılan ilk üç liseden biri olarak Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan köklü bir çınar olan Sivas Lisesinde giderme fırsatı buldum. Çok mutlu oldum. SBTÜ bu yıl lisans düzeyinde de öğrenci alacak. Üniversite adayı öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi mevcut seçenekleri doğru tanımalarıyla mümkün olabilir. Biz de bu gerçekten hareketle gerek ilimizde gerekse ülkemizdeki üniversite adayı her bir öğrencimize, öğretmenlerimize ve velilere ulaşarak onlara üniversitemizi, bölümlerimizi, akademik kadromuzu, uygulayacağımız farklı eğitim modelini tanıtmak, özellikle mühendislik meslekleri hakkında güncel bilgiler vererek onların doğru tercihler yapmasına katkı sağlamak amacıyla bir dizi programlar gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfetmelerini istiyor, huzurlu bir üniversite eğitimi ve güçlü bir kariyer için öğrencilerimizi SBTÜ’ye davet ediyoruz” dedi.

İHA

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