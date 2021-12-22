Rektör Karamustafa, Sarıkamış şehitlerini andı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Sarıkamış şehitlerini andı.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 14:19
Rektör Karamustafa, Sarıkamış şehitlerini andı
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Sarıkamış şehitlerini andı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Sarıkamış şehitlerini andı.

Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1914 yılında 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki kara çarpışmaları kapsamında gerçekleştirilen Sarıkamış harekâtında, tam 107 yıl önce bugün Kars’ı Ruslardan geri almak için savaşa katılan askerlerimizden 60 bini Allahuekber Dağlarında donarak şehit olmuşlardı. Şartların zorluğuna rağmen hiçbir zaman yollarından dönmeyi düşünmeyerek şehadete yürüyen kahraman askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’mızdaki ‘Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ’ dizelerinde dile getirdiği gibi bizim için her şeyden değerli olan bu vatan topraklarımız adeta şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. O yüzden şanlı tarihimizle, şehitlerimizle, gazilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Geçmişte onların yaptıklarını bugün de hiç tereddütsüz yapacak bir nesile sahip olan Türk Milleti, 1071’de Malazgirt Zaferi ile başlayan Anadolu topraklarında varlığını sonsuza kadar sürdürmeye devam edecektir. Bu vesilelerle başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimiz ile ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Mekânları cennet olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz ve varlığımız daim olsun.”

iha

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