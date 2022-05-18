Rektör Karamustafa'dan 19 Mayıs mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103’üncü yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Milli mücadelenin başlatıldığı 19 Mayıs 1919 tarihinin önemine vurgu yapan Rektör Karamustafa mesajında; "19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatması ve Samsun’da başlatılan bu mücadelenin yurt sathına yayılması ve sonrasında yurdumuzun düşmanlarından temizlenmesi adına çok önemlidir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir millet olan Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde istiklal mücadelemiz için kenetlenmiş ve tüm varlığını ortaya koyarak ülkemizin sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. O yüzden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesi kahramanlarımızla, ecdadımızla gurur duyuyoruz. Ayrıca bu önemli günün Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, geleceğimiz olan gençlerimize verilen değer açısından önem arz etmektedir. ‘Ey Türk Gençliği!’ diye gençliğe hitabesine başlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine birinci vazife olarak Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeyi görev kılmıştır. Bundan dolayı geleceğimizin teminatı, ümidi olan gençlerimizle her daim gurur duyuyor ve onlara her zaman destek olmalıyız, oluyoruz. Gençlerimizin vatan, millet, bayrak, ezan başta olmak üzere tüm milli ve manevi değerlerimize sahip çıkması ve bunların bilincinde olması önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk’ün gençliğimize armağan ettiği bu anlamlı bayramda üniversitemiz öğrencilerine, çalışanlarımıza, hemşerilerimize ve tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur, güven, başarı ve mutluluklar diliyorum. Başta İstiklal Mücadelesi şehitlerimiz olmak üzere; bu vatanının bağımsızlığı uğruna seve seve canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet, minnet ve duayla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.