Rektör Aktekin: 'Bu şehre birer emanetisiniz'

Rektör Aktekin Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

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  • Güncelleme: 31.12.2021 12:28
Rektör Aktekin: 'Bu şehre birer emanetisiniz'
Rektör Aktekin Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Rektör Aktekin Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, kendilerine devletin ve üniversitenin kendilerine sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Yeni eğitim - öğretim yılıyla birlikte üniversitenin fakülte, yüksekokul ve MYO öğrencileriyle buluşmaya devam NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, üniversitenin Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, dekan yardımcıları ve bölüm hocalarının da hazır bulunduğu programda konuşan Rektör Aktekin, NEVÜ’nün sahip olduğu fiziki ve nitelikli alt yapısıyla Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldığını söyledi. Aktekin; “Sizler sağlık alanında okumak için ailelerinizin bizlere ve bu şehre birer emanetisiniz. Bizler de sizlerin en iyi şekilde eğitimlerinizi tamamlamanız için üniversite olarak gerekli fiziki ve nitelikli bir alt yapıya sahip ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktayız. Hayatınızı sadece bulunduğunuz okul ve kampüste geçirmemenizi, bu şehrin içerisinde barındırdığı zenginlikleri gezerek ve görerek öğrenmenizi arzuluyoruz. Üniversitemiz başta olmak üzere devletin ve sivil toplum kuruluşlarının sizler için sunduğu kültürel, sanatsal, sportif ve diğer etkinliklere de katılarak bu imkanları en iyi şekilde değerlendirin. Diğer taraftan alanınız dışında Türk ve dünya klasiklerinden yazarlara ait eserleri okumanızı ve mümkün oldukça sosyal çevreniz dışında değişik bilgi ve tecrübelere sahip kişilerle arkadaşlıklar kurarak onların sahip olduğu bilgi ve tecrübelerinden yararlanınız. Ayrıca devletimiz ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) eğitimle birlikte gerek bilim insanlarına gerekse öğrencilerin proje bazlı çalışmalarına ve araştırmalarına büyük önem vererek destekler sağlamakta. Son olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödülleri Töreni gerçekleştirildi ve burada ‘Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri’ni layık görülen bilim insanlarına ödülleri verildi. Sizler de ortaya koyacağınız yayın ve projelerinizle buralara müracaat ederek desteklerden yararlanabilirsiniz ” diye konuştu.

Pandemi döneminde birbirinden değerli akademisyen, yazar ve değerleri üniversitenin kurumsal sosyal medya araçları üzerinden öğrencilerle buluşturduklarını söyleyen Rektör Aktekin, yüz yüze başlayan yeni eğitim yılıyla birlikte artık bunları yüz yüze yapmaya başladıklarını ve artırarak devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Rektör Aktekin daha sonra öğrencilerden gelen talep ve istekleri dinleyerek, kendileriyle bir süre sohbet etti.

İHA

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