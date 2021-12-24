Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde barışma teklifini reddettiği erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

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  • Güncelleme: 24.12.2021 15:59
Reddettiği erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde barışma teklifini reddettiği erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen kadın, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Muğla’nın Fethiye ilçesinde barışma teklifini reddettiği erkek arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen kadın, memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Derya Gül (36) ile arkadaşı Sahabe Semi Sayın (40) arasında Karaçulha Mahallesindeki evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Derya Gül’e ateş eden Sahabe Semi Sayın, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından Derya Gül ve Sahabe Semi Sayın, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Derya Gül’ün cenazesi, memleketi Kayseri’ye getirildi. Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gül’ün cenazesi, Argıncık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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İHA

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