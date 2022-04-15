Raziye Ebru'nun ölümüyle ilgili yargılanan koca: Mutlu bir evliliğimiz vardı

Olay, 20 Haziran 2021’de merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Göksun Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. Raziye Ebru E., saat 04.30 sıralarında 11'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti.

Kayseri 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde ölen kadının kocası tutuksuz sanık H.D.E’nin yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında sanık H.D.E. ile ölen eşi Raziye Ebru E.’nin şikayetçi ağabeyleri Haluk ve Berkan Dökmez ile avukatları Seda Asena Yıldız hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, eşi ile mutlu bir evlilikleri olduğunu belirterek, “O gece işteydim. Gece 3 sularında eve geldim. Mutlu bir evliliğimiz vardı. Sorunumuz yoktu. Ben şaka yapardım. Olay anında eşim 7 aylık kızımızı emziriyordu. Ardından onu pusete koydu, bir anda pencereye yöneldi. Oradan balkona geçip kendini aşağı bıraktı. Aşağı indim Ebru´ya kalp masajı ve suni teneffüs yaptım. `Ambulansı arayın´ diye bağırdım. O gün eşimin anne ve babası da bizdeydi. Onlar da aşağı indiler. Suni teneffüs yaparken, boğazından hırıltılar geliyordu" ifadesinde bulundu.

`ATLAYACAĞI AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ´

Eşine engel olmak istediğini iddia eden sanık H.D.E, "Ebru cama hamle yaptığında ben de sıçradım ama tutamadım. Atlayacağı aklımın ucundan geçmezdi hava almaya çalıştığını sandım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım, onu yakalamaktı.

“OLAY İNTİHAR GİBİ GÖSTERİLMEK İSTENİYOR”

Müşteki ailenin avukatı Seda Asena Yıldız, olayın bir intihar gibi gösterilmek istediğini iddia ederek, "Son zamanlarda birçok kadın cinayetinde olduğu gibi bu olay da bir intihar gibi yansıtılmak isteniyor. Ama bu bir kadın cinayetidir. Maktulenin otopsi raporunda yer almayan burun bölgesindeki yaralanmanın ve bacağındaki yaralanmanın tespiti için dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi´ne gönderilmesini ve bu yönde bir rapor aldırılmasını istiyoruz" dedi.

Raziye Ebru E.’nin ağabeyleri ise kardeşlerinin şen şakrak biri olduğunu kaydederek şikayetçi olduklarını ve sanığın cezalandırılmasını istediler.

Mahkeme heyeti ara kararda sanık H.D.E´nin mevcut durumunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.