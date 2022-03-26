Ramazan pide fiyatları belli oldu: Gramaj düştü fiyat arttı

Kayseri'de ramazan ayı boyunca satılacak pide fiyatları belli oldu. Yumurtalı susamlı pide 9 liradan satılacak. 

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  • 26.03.2022 19:39
  • Güncelleme: 26.03.2022 19:39
Ramazan pide fiyatları belli oldu: Gramaj düştü fiyat arttı

Oruç ayı ramazan 2 Nisan’da başlıyor. İlk oruca sayılı günler kala iftar sofralarının vazgeçilmez gıdalarından ramazan pidesinin fiyatları da belli oldu. Geçen seneye göre pidenin gramajı düşürülürken fiyatların ise büyük oranda arttığı görüldü. 

Fırıncılar ve Uncular Odası tarafından belirlenen Ramazan pidesi fiyat tarifesi şu şekilde;
Sade ramazan pidesi 320 gram 5.00 TL,
Susamlı ramazan pidesi 320 gram 7,50 TL,
Hazır yumurtalı pide 320 gram 9,00 TL 
Yumurtası ve susamı müşteriye ait olursa 320 gram 6 TL’den satışa sunulacak.

Öte yandan geçen sene Ramazan ayında pide fiyatları şu şekildeydi;
Sade ramazan pidesi 360 gram 3,00 TL, 
Susamlı ramazan pidesi 360 gram 4,00 TL, 
Hazır yumurtalı ve susamlı pide 360 gram 5,00 TL, 
Yumurtası ve susamı müşteriye ait olursa 360 gram 3,50 TL.

1ha

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