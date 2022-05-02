Ramazan Bayramı’nda şehitlerimiz unutulmadı

Kartal Şehitliğinde düzenlenen programa Vali Şehmus Günaydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve şehit aileleri katıldı. Program Kartal Şehitler mezarlığı ziyaretiyle başladı. Vali Günaydın ve beraberindeki protokol, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, ailelerin istek ve taleplerini dinledi. Kur’an’ı Kerim okunmasıyla devam eden program, edilen dualar ile son buldu.

Tören sonrası basına konuşan Vali Günaydın: “Şehit ailelerimizle birlikte şehitlerimizi ziyarete geldik. Bir kez daha bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ailelerimizle birlikte birçok vesileyle bir araya geliyoruz. Bizlerin her zaman yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Ailelerimizin yapmış olduğu fedakarlığın ve şehitlerimizin yaptığı kahramanlığın hiçbir karşılığı olmadığını çok iyi biliyoruz. Devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi kalbimizin en müstesna yerine konumlandırdık, onları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ailelerimizle, derneğimiz ve yöneticilerimizle burada ailelerimizin yanındayız. Bu vesileyle bütün hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Ülkemize ve İslam alemine Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını Allahtan niyaz ediyorum. Bayram sebebiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli şekilde gidecekleri yerlere ulaşmaları için mutlaka trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Emniyet kemeri taklarını uykusuz yola çıkmamaları önem arz ediyor” dedi.

Vali Günaydın’ın ardından konuşan Gazi ve Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Yavuz ise şu ifadeleri kullandı,” Bugün şehit aileleri ve gaziler derneği olarak şehit ailelerin yanında olmak için buradayız, biz şehit ailelerini yalnız bırakmamak ve şehitlerimizi unutmamak adına, ziyaretlerimizi ve dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabırlar diliyoruz. Gazilerimize sağlık sıhhat, ebediyete intikal edenlere ise Allah’tan rahmet diliyoruz. Vazife başında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerimize buradan desteklerimizi iletiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri zor şartlar altında herkes ailelerinin yanındayken, bizler burada rahatta ve güvende olmamız için mücadele ediyorlar. Bizimde onlara olan desteğimizi her zaman hissettirmemiz lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri güvenlik güçlerimizin de buradan Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum, görevlerinde başarılar diliyorum. Son olaraktan bütün şehit ailelerimize destek olunmasını istiyoruz. Burada bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize de buradan çok teşekkür ediyorum, her zaman bir sorunumuz olduğunda çözümü konusunda bize destek oluyor”