Psikiyatri Uzmanı Dr. Erdoğan: 'Merkezimize başvuran tüm danışanlarımızı yakın takibe alıyoruz'

Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Erdoğan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde sunulan hizmetler ve bu merkezlerin amaçları hakkında bilgiler verdi.

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  • 30.04.2022 13:45
  • Güncelleme: 30.04.2022 13:56
Psikiyatri Uzmanı Dr. Erdoğan: 'Merkezimize başvuran tüm danışanlarımızı yakın takibe alıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Erdoğan, Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde sunulan hizmetler ve bu merkezlerin amaçları hakkında bilgiler verdi.

Toplum ruh sağlığı merkezlerinde şizofreni, bipolar, duygu durum bozukluğu ve psikotik hasta gruplarına hizmet verdiklerini dile getiren Erdoğan; “Burada hastalara ve ailelerine psiko-sosyal destek vererek ilaç tedavilerini hem düzenleyip hem de takiplerini yapıyoruz. Hastaneye yatış gerektirebilen alevlenme dönemi dediğim dönemlerde ise hastaneye yatışlarını sağlıyoruz. Merkezimizde hastalarımıza, elişi, spor, müzik, resim ve el sanatları hocalarıyla birlikte bir bütün olarak sosyal aktivite hizmetleri sunmaktayız. Hastalarımızın buraya başvurdukları andan itibaren kayıtları alınarak, ilaç tedavileri düzenleniyor. Her kontrolde ilaç tedavileri gözden geçiriyor. Merkezimizde verdiğimiz psiko-sosyal desteği açmak gerekir ise en başta hastalara haklarına öğretmekteyiz. Bunlar emeklilik durumları, çalışamayan hastalara yardımcı olma, iş bulmakta zorlanan hastalarımıza nerelere başvurmaları gerektiği konusunda yol gösteriyoruz” dedi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde yapılan yakın hasta takibiyle birlikte hastaneye yatış oranlarında ciddi azalmalar gözlemlediklerini söyleyen Erdoğan; “Yatış oranlarındaki bu azalma kişinin toplumdan kopmasını engelliyor. Bu sayede işlevselliği düzelen hastalarımız sınavlarına daha iyi hazırlanıyor. İş hayatına daha rahat adapte oluyorlar. Bizim burada takip ettiğimiz hastalarımızın içerisinde de hastanede tedavi görüp daha sonrası iyi yerlerde çalışan danışanlarımızda bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

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İHA

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