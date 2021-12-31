Protokolden polis ve jandarmaya 'yılbaşı' ziyareti

Kayseri'de protokol, denetim yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İnşallah 2022 yılında sevinçlerimiz, hüzünlerimizden daha fazla olur dedi.

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  • Güncelleme: 01.01.2022 08:13
Protokolden polis ve jandarmaya 'yılbaşı' ziyareti
Kayseri'de protokol, denetim yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İnşallah 2022 yılında sevinçlerimiz, hüzünlerimizden daha fazla olur dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de protokol, denetim yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "İnşallah 2022 yılında sevinçlerimiz, hüzünlerimizden daha fazla olur" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile beraber Sivas yolunda uygulama yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, baklava ikram etti. Burada sürücülerle de sohbet eden protokol, vatandaşların yeni yılını kutladı. Burada açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, vatandaşların yeni yılını kutlayarak, "Yeni yılın ülkemizde ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2021 yılında hüzünlendiğimiz ve sevindiğimiz anlar oldu. İnşallah 2022 yılında sevinçlerimiz, hüzünlerimizden daha fazla olur. Biz Kayseri olarak 2021 yılında siyasetçilerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve vatandaşlarımızın katkılarıyla başarılı bir yıl geçirdiğimizi düşünüyoruz. Üretimde, ihracatta ve istihdam da gibi birçok alanda başarılara hep beraber imza attık. Üretimimiz ve ihracatımız Türkiye ortalamasının üzerinde oldu. Özellikle ihracat yapan sanayicilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu gelişimimizin de 2022 yılında artarak devam etmesini istiyoruz. Turizm alanında yaptığımız yatırımlarda önemli bir yılı geride bırakıyoruz. Yapılan yatırımlarla inşallah önümüzdeki yıllarda turizm alanında büyük başarıya imza atacağımıza düşünüyorum. Tarım, hayvancılık ve birçok alanda arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarla önemli gelişmeler gösterdik. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmeleri içinde gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatımız gerekli tedbirleri aldı. Bunun yanında itfaiyemiz, zabıtamız ve sağlık teşkilatımızda yeni yıl hazırlıkları kapsamında gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmeleri için canla başla çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, vatandaşların yeni yılını kutladı.

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İHA

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