Prof. Dr. Karaboğa'dan öğrencilere nasihat: 'En iyi olmak için çalışmak, kapalı gibi görünen kapıların hepsini açıyor'

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Bir Usta Bin Çırak etkinliğine, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa konuk oldu. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Karaboğa, 'En iyi olmak için çalışmak, kapalı gibi görünen kapıların hepsini açıyor' dedi.

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  • Güncelleme: 29.12.2021 17:12
Prof. Dr. Karaboğa'dan öğrencilere nasihat: 'En iyi olmak için çalışmak, kapalı gibi görünen kapıların hepsini açıyor'
Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Bir Usta Bin Çırak etkinliğine, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa konuk oldu. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Karaboğa, 'En iyi olmak için çalışmak, kapalı gibi görünen kapıların hepsini açıyor' dedi.
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Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Bir Usta Bin Çırak etkinliğine, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa konuk oldu. Öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Karaboğa, “En iyi olmak için çalışmak, kapalı gibi görünen kapıların hepsini açıyor” dedi.

Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe ERÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı. Şu anda bulunduğu konumun yıllar önce kendisi için bir hayal olduğunu söyleyen ERÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derviş Karaboğa, “Ben 5 yaşımdayken başladım ilkokula ve daha sonrasında da meslek lisesi okudum. Ardından Erciyes Üniversitesi’nde Elektronik Mühendisliği okudum. Sonra buradan master için İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Elektronik Haberleşme bölümüne gittim ama hala elektronikteydim. Sonra Kayseri’ye döndüğümde burada doktora tezlerine başladım ve o ara doktorada yurtdışı imkanı oldu ve oraya gittim. Size tavsiyeler konusunda buradan çıkaracağımız sonuçlar var. Sonra yurtdışından döndüm ve Erciyes Üniversitesi’ne devam ettim bu süreç içerisinde Bu aşamaya gelene kadar bana 15 sene öncesinde burada olacağımız söyleselerdi inanmazdım çünkü bu benim için bir hayaldi” dedi.

Karaboğa, doğru kararların başarıya götürmede en önemli etken olduğunu söyleyerek, “Bunun başarının arkasında ne yattığını da şu şekilde analiz ettim sizlere tavsiye olarak, köyde başlayan bir eğitimimiz var. Sonrasında meslek lisesine gittik ama hepsinde kesinlikle bulunduğum sınıfta, okulda elimden geleni yaptım çalışmak için. Yani hep yukarıda olmak, birinci olmak için çalıştığımı hatırlıyorum. Bu kapalı gibi görünen kapıların hepsini açıyor. Ben işin kolayını değil, zorunu seçtim ve Türkiye’de hiç bilinmeyen ve riske girerek seçtiğim bir konu yapay zeka. Şu anda burada bulunma nedenim de o zamanlarda vermiş olduğum kararların neticesidir. Sizler doğru karar verin, doğru karardan kastım da gelecek ile ilgili sizin için, sizi başarıya götürecek kararlar” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Derviş Karaboğa öğrencilerin sorularını cevapladı.

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İHA

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