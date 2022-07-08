Prof. Dr. Kader: 'Çıplak elle çiğ ete dokunmayın'

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan virüsün hayvanların kan ve vücut dokuları ile çıplak elle temas sonrasında da bulaşabileceğini belirterek, 'Çıplak elle çiğ ete dokunmayın' dedi.

PAYLAŞ
  • 08.07.2022 09:36
  • Güncelleme: 08.07.2022 09:36
Prof. Dr. Kader: 'Çıplak elle çiğ ete dokunmayın'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan virüsün hayvanların kan ve vücut dokuları ile çıplak elle temas sonrasında da bulaşabileceğini belirterek, “Çıplak elle çiğ ete dokunmayın” dedi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan virüsün büyük ve küçükbaş hayvanlarda taşıyıcı olarak rol oynayabileceğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Kader, kurban etlerine çıplak elle dokunulmaması uyarısında bulundu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının daha çok İç Anadolu, Karadeniz’in orta bölgesinde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde görüldüğünü belirten Kader, “Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yönünden bilinçli olmaları gerekiyor. Bu hastalığın iki bulaş yolu var. Birincisi vücuda virüs taşıyan kenelerin tutunması, ikicisi ise virüsü taşıyan hayvanların kan ve vücut dokuları ile çıplak elle dokunma sonrasında bulaş söz konusu. Dolayısıyla önümüzde Kurban Bayramı var. İnsanlar hayvan, et, doku ve kanlarıyla çıplak elle çok sık temas edecekler. Özellikle riskli bölgelerde bulunan vatandaşların kurbanlık hayvanlara çıplak elle temas etmemesi ve mutlaka bir eldiven veya bariyerle dokunmaları çok önemli. Çünkü hayvanlar da bu virüsü taşıyabiliyor. Kendisi hastalık belirtisi göstermese de kanlarında ve dokularında bu virüsü taşıyorlar. Dolayısıyla çıplak elle dokunduğumuzda bu virüsü kolaylıkla alabiliyoruz” dedi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında erken tanı ve müdahalenin de önemine değinen Kader, “Özellikle geç gelen vakalarda ölüm gerçekleşebiliyor. Bizim bir vakamız vardı. Geç gelmiş ve tüm müdahalelere rağmen hasta ile ilgili sonuç alamadık. İlimizde toplam 2 adet ölüm vakası var. Bu vakaların artmaması için erken tanı, destek tedavisi ve korunma çok önemli. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kurbanlık hayvana eziyete ceza

Kurbanlık hayvana eziyete ceza

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti

Spor A.Ş'den çifte şampiyonluk

Spor A.Ş'den çifte şampiyonluk

Kurban Bayramı olmasına rağmen et satışları iyi durumda

Kurban Bayramı olmasına rağmen et satışları iyi durumda

Dün indirim gelen motorine 1 liraya yakın zam bekleniyor

Dün indirim gelen motorine 1 liraya yakın zam bekleniyor

Teşrik tekbirlerini unutmayalım..! Teşrik tekbiri nedir ve ne zaman başlar?

Teşrik tekbirlerini unutmayalım..! Teşrik tekbiri nedir ve ne zaman başlar?

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

3
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

4
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

5
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

6
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ambalajcı Mehmet Türkmen: 'Hışır ambalaj eti tutmaz, buza yapışmaz, bakteri üretmez'

Ambalajcı Mehmet Türkmen: “Hışır ambalaj eti tutmaz, buza yapışmaz, bakteri üretmez”

Oto kiralamacı Ayaydın: 'Yerli müşterilerimiz çok fazla talepte bulunmuyor'

Oto kiralamacı Ayaydın: “Yerli müşterilerimiz çok fazla talepte bulunmuyor”

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın: 'Bayramda daha fazla üretmek için moral depolayacağız'

Başkan Yalçın: 'Bayramda daha fazla üretmek için moral depolayacağız'

Talas'ta Arıcılık Kursuna rekor katılım

Talas’ta Arıcılık Kursuna rekor katılım

Talas'ta Arıcılık Kursuna rekor katılım

Talas’ta Arıcılık Kursuna rekor katılım

Kocasinan'da kurban yakalama timi göreve hazır

Kocasinan'da kurban yakalama timi göreve hazır

Başkan Büyükkılıç spor merkezinde miniklerle buluştu

Başkan Büyükkılıç spor merkezinde miniklerle buluştu