Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: 'Kültepe, Kayserilinin sahip çıkmasıyla korunur'

Kapadokya, Kültepe, Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği'nin basın toplantısında söz alan tarihçi Mustafa Cingil, Kültepe'yle ilgili yapılan çalışmalar hakkında ön bilgi vererek "Kültepe'nin UNESCO geçici listesinden kalıcı listeye kaydedilmesi kolay bir iş değil. Dolayısıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nden büyük destekler geldi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (ORAN) yetkililerle toplantı yaptık. Gerekli hazırlıkları yapmaya başladık. En kısa sürede inşallah olumlu netice alacağız" ifadelerini kullandı.

Kültepe'nin dünyaca tanınır bir kültür varlığı olduğunu belirterek söze başlayan Kültepe Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise, "Kültepe'nin tarihi günümüzden 6 bin yıl kadar öncesine gidiyor. Kültepe'nin Anadolu'nun birçok antik kentinden farkı, Anadolu insanının ilk kez burada yazıyla tanışmasıdır. 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültepe'nin ören yerini geçici koruma listesine aldı. 2015 yılında ise Kültepe tabletleri, UNESCO Dünya Bellek Listesi'ne alındı. Ancak bu çalışmalar halen yeterli değil" şeklinde konuştu.

"BU İŞ, KAYSERİLİNİN SAHİP ÇIKMASIYLA YAPILIR"

Kulakoğlu, Kültepe ile birlikte Koramaz Vadisi'nin de önemine vurgu yaparak, yaptıkları çalışmaların ayrıntılarını aktardı. Kulakoğlu, "Dernek aracılığıyla doğal ve kültür varlıklarımız için ortak bir başvuru yapmayı hesap ettik. Çünkü Koramaz Vadisi'nin ağzında Kültepe yer alıyor. Kültepe olmadan Koramaz Vadisi olamaz. Koramaz Vadisi olmadan ise Kültepe gibi bir yerleşim olamazdı. 2023 veya 2024 yılına kadar Kültepe ve Koramaz'ın geçici koruma listesinden kalıcı listeye alınması için çalışmaları başlatacağız. Bu sadece bizim derneğimizin, belediyenin ve valiliğin yapacağı bir iş değil; Kayserilinin sahip çıkmasıyla yapılacak bir iştir. Hep birlikte Kayseri'nin bu değerini uluslararası alanda işaretlemek istiyoruz" diye konuştu.