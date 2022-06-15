Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendiren bakır eşyalar çıktı.

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  • 15.06.2022 09:30
  • Güncelleme: 15.06.2022 09:57
Polisten kaçan araçtan 'bakır' çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendiren bakır eşyalar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendiği 06 H 1264 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayarak kaçan araç, yarım saatlik kovalamaca sonucu Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Sokak üzerinde durduruldu. Araç sürücüsü Z.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen bakır eşyalar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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