Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde yapılan uygulamada yabancı uyruklu bir kişinin üzerinden sahte 400 dolar ele geçirildi.

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  • 02.06.2022 18:12
  • Güncelleme: 02.06.2022 19:16
Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından halkın yoğun olduğu bölgelerde yapılan uygulamada yabancı uyruklu bir kişinin üzerinden sahte 400 dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, havaların ısınması ve yaklaşan bayram tedbirleri çerçevesinde özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, Kazancılar Çarşısı, Bankalar Caddesi, Yeraltı Çarşısı, meydan otobüs ve tramvay durakları ile Talas Osmanlı Sokağı’nda uygulama yaptı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranması olan 2 kişi yakalanırken, yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise sahte 400 dolar ele geçirildi.

Uygulamanın süreceği belirtildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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