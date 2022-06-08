Polis ekiplerinden aralıksız 8 saat uygulama

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aralıksız olarak 8 saat boyunca yapılan uygulamada bin 250 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi yakalandı.

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  • 08.06.2022 11:40
  • Güncelleme: 08.06.2022 12:04
Polis ekiplerinden aralıksız 8 saat uygulama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından aralıksız olarak 8 saat boyunca yapılan uygulamada bin 250 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gece 12’den sabah 8’e kadar süren aralıksız ’huzur’ uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada, bin 250 şahıs ve 195 oto, 46 ticari oto sorgulanırken, 25 çek çek el arabası, 116 kamu kurum ve kuruluşu, 65 metruk bina, 106 bağ evi kontrol edildi. Ayrıca, kağıt toplayan 33 kişi de sorgulandı.

Uygulama çerçevesinde, 2 aranan şahıs yakalandı, 1 yoklama kaçağına işlem yapıldı ve 2 yakalamalı hacizli oto yakalandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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