Pınarbaşı ilçesine 7 milyon 310 Bin TL lık yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Pınarbaşı ilçesinde 7 milyon 310 Bin TL altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 20.12.2021 15:16
Pınarbaşı ilçesine 7 milyon 310 Bin TL lık yatırım
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Pınarbaşı ilçesinde 7 milyon 310 Bin TL altyapı yatırımı gerçekleştirdi.


KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tüm imkânları kullanarak ihtiyaca uygun, çözüm odaklı projeleri sırasıyla uygulamaya koyan KASKİ, sorunsuz altyapı hedefine emin adımlarla ilerliyor.
Bu kapsamda 2021 yılında Pınarbaşı İlçesi’nde mevcut altyapıyı iyileştirme çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunuldu. KASKİ yatırımlarından her yıl ilçelere ayrılan projelerden nasibini alan Pınarbaşı ilçesi, böylelikle bu yıl da yatırımlardan payına düşeni aldı.
KASKİ tarafından ilçeye içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatı ile Arıtma Tesisi bakım onarım faaliyetleri kapsamında toplam uzunluğu 22 bin 905 metre olan 7 milyon 310 bin 792 TL değerinde altyapı yatırımı kazandırıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, halk sağlığı ve çevrenin korunması açısından son derece önemli bir faaliyet olan su ve kanalizasyon altyapı hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.
Tüm yerleşim yerlerinin aynı kalitede hizmet alması için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Başkan Büyükkılıç şunları söyledi:
“Uygulamaya konulan projelerin hizmet ve kalitesinden ödün vermeden, sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde çevremizi daha yaşanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Her şey vatandaşlarımıza daha rahat, yaşanabilir bir ortam oluşturmak için yapılıyor. Bu anlamda tüm birimlerimiz üzerlerine düşenin daha fazlasını yapma gayreti ile çalışıyor. İhtiyaca ve bütçemize uygun projelerimiz devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yapılan yatırımların Pınarbaşı halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim.”
 

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Geleneksel Şiir Yarışması sonuçları açıklandı

Geleneksel Şiir Yarışması sonuçları açıklandı

Kocasinan Belediyesi çölyaklılara 4 yılda 3 bin 723 paket dağıttı

Kocasinan Belediyesi çölyaklılara 4 yılda 3 bin 723 paket dağıttı

67 mahalle yolu ulaşıma Açıldı

67 mahalle yolu ulaşıma Açıldı

2021'in hacamatta son 'Altın Günü' yarın

2021'in hacamatta son 'Altın Günü' yarın

Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı

Başkan Büyükkılıç, ustalarla şiir dolu geceye katıldı

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi, Ulusal Mimari Projesi Panel konusu oldu

Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi, Ulusal Mimari Projesi Panel konusu oldu

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de yaban hayatına destek

Kayseri'de yaban hayatına destek

Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

Bünyan Belediyesi hayvanlar için doğaya yem bıraktı

DAHA FAZLA
2021'de tramvaylardan 9 bin 300 TL çıktı

2021'de tramvaylardan 9 bin 300 TL çıktı

Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Soylak'ı tebrik etti

Başkan Palancıoğlu, Prof. Dr. Soylak'ı tebrik etti

Başkan Büyükkılıç muhtarlar toplantısına Sarıoğlan ile devam etti

Başkan Büyükkılıç muhtarlar toplantısına Sarıoğlan ile devam etti

Kayseri Şeker'den örnek proje

Kayseri Şeker'den örnek proje

İlim Yayma Ödülleri'nden ERÜ'ye Ödül

İlim Yayma Ödülleri'nden ERÜ'ye Ödül