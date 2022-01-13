PCR testi semptom gösteren kişilere yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklaması yaptı. Açıklamasında ise PCR testinin yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacağını duyurdu.

‘PCR TESTİ YALNIZCA SEMPTOM GÖSTEREN KİŞİLERE YAPILCAKTIR’

Bakan Koca açıklamasında, “Salgının son dönemi ile ilgili aldığımız bazı kararları bir önceki Bilim Kurulu toplantımızdan sonra sizlerle yazılı olarak paylaşmıştım. Bugünkü Bilim Kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya edeceğimizi bilmenizi isterim” diye konuştu.