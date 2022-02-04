Patlayan su deposuna ekiplerden müdahale

Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftlik Mahallesinde, kentte etkisini gösteren aşırı soğuk sebebiyle ayaklı su deposu borusu patladı. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın araç desteği ile olaya müdahale edildi. Yapılan onarım çalışmaları ile bölgeye yeniden su iletimi sağlandı.