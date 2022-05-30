Pasaport çıkartamayan engelli Erasmus öğrencisine Vali Çiçek'ten yardım sözü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten, Erasmus programı kapsamında yurtdışına gitmek isteyen ancak pasaport sorunu yaşayan engelli Seda Karakaya'ya yardım sözü. Engelli öğrencinin talebini dinleyen Çiçek, sorunun derhal çözülmesi talimatını verdi. 

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  • 30.05.2022 11:40
  • Güncelleme: 30.05.2022 11:40
Pasaport çıkartamayan engelli Erasmus öğrencisine Vali Çiçek'ten yardım sözü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Talas Belediyesi’nin birlikte düzenlediği Uluslararası Gençlik Festivali’ne katıldı. 15 ülkeden gençlerin müzik ve dans performanslarını izleyen Çiçek, program sonrası Rus Dili ve Edebiyatı 3. Sınıf öğrencisi ve Erasmus programı üyesi ve fiziksel engelli Seda Karakaya’nın pasaport talebini dinledi. Karakaya, yüzde 98 engelli raporu olduğunu ancak yeşil pasaport alamadığını dile getirdi. Nüfus Müdürlüğü’nde imza atamadığı için pasaport çıkartamadığını ifade etti. Vali Çiçek de, yanında bulunan görevlilere bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması talimatını verdi. 

1HA mikrofonlarına konuşan Karakaya, “Benim pasaportumu çıkartmam gerekiyor fakat bana yüzde 98 ağır engelli formunda tam bağımlı yazması gerekiyormuş. Bu yüzden nüfus müdürlüğünde imza atamayacağımı bu yüzden pasaportun çıkamayacağını söylediler. Ben de vali beye söyledim. O da halledeceğini söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. 

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, gerekli talimatları verdiğini ve sorunun çözüleceğini söyledi. Çiçek, “Kızımızın pasaport sorunu olduğunu söylediler. Vali yardımcımız sorunu çözecek. O da bizim başımızın tacı. Özellikle bu kadar başarılı olması, farklı diller bilmesi ve Erasmus programıyla da bizi temsil edecek olması beni mutlu etti” diye konuştu.

1ha

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