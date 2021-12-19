Paşabahçe'de kış masallarını andıran görüntüler

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından Paşabahçe mesire alanında kış masallarını andıran görüntüler oluştu.

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  • Güncelleme: 19.12.2021 13:24
Paşabahçe'de kış masallarını andıran görüntüler
Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından Paşabahçe mesire alanında kış masallarını andıran görüntüler oluştu.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta etkili olan kar yağışının ardından Paşabahçe mesire alanında kış masallarını andıran görüntüler oluştu.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanı da kar yağışıyla beyaza büründü. Yaz aylarında binlerce misafire ev sahipliği yapan mesire alanında eşsiz kış manzarası oluştu. Yeşil ağaçların beyazla birleşmesiyle oluşan görüntüler kış masallarını andırdı. Kartpostallık görüntüler drone ile havadan da görüntülendi.

"Yazı ayrı kışı ayrı güzel"

Paşabahçe mesire alanına gezmeye gelen Şakir Öztürk, "Bugün kahvaltı için ve oğlumun yaş günü olduğu için buraya geldik. Çok güzel kartpostallık görüntüler var. Doğamız, Paşabahçe’miz harika. Herkesi bekleriz. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Şu anda gördüğünüz gibi her yer bembeyaz. Mükemmel bir ortam, atmosfer mükemmel" dedi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
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