Parmaktan çıkmayan çelik yüzüğü itfaiye çıkarttı
Sivas'ta genç kadın parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı.
- 27.06.2022 12:39
- Güncelleme: 27.06.2022 12:39
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas’ta genç kadın parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı.
Sivas’ta kent merkezinde yaşanan olayda genç bir kadın parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkartamadı. İsminin açıklanmasını istemeyen genç kadın parmağında sıkışan yüzüğü bir türlü çıkartamayınca Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek yardım istedi. Çelik olduğu için esnetilemeyen yüzük, metal motoru ile kesilerek çıkartıldı. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN