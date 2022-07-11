Parmağı kangren olmadan kurtardılar

Kayseri'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, parmak kangren olmadan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

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  • 11.07.2022 10:58
  • Güncelleme: 11.07.2022 12:00
Parmağı kangren olmadan kurtardılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, parmak kangren olmadan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu S.M.’nin parmağına taktı yüzük sıkıştı. Uğraşları sonucu yüzüğü çıkaramayan ve parmağı moraran S.M., Kayseri Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan müdahaleye rağmen yüzük çıkarılamayınca, itfaiye ekiplerinden yardım istenildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu S.M.’nin parmağına sıkışan yüzüğü spiral ile keserek çıkardı.

Parmağı kangren olmaktan kurtulan talihsiz gençte, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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