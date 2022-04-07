Pandemide ara verilen 5 asırlık Ramazan geleneği kaldığı yerden sürdürülüyor

Sivas'ta pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen 5 asırlık gelenek bu Ramazan ayında kaldığı yerden sürdürüldü, camilerde teravih namazından sonra cemaat bir ağızdan Sivas evliyalarından Şemsettin Sivasi tarafından yazıldığı düşünülen Ya Hannan, Ya Mennan duasını okuyor.

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  • 07.04.2022 11:30
  • Güncelleme: 07.04.2022 11:30
Pandemide ara verilen 5 asırlık Ramazan geleneği kaldığı yerden sürdürülüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta pandemi nedeniyle 2 yıldır ara verilen 5 asırlık gelenek bu Ramazan ayında kaldığı yerden sürdürüldü, camilerde teravih namazından sonra cemaat bir ağızdan Sivas evliyalarından Şemsettin Sivasi tarafından yazıldığı düşünülen Ya Hannan, Ya Mennan duasını okuyor.

15. yüzyılda Sivas’ta yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivas-i tarafından yazıldığı düşünülen dua pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aranın ardından bu yıl da teravih namazından sonra tüm camilerde yankılandı. Ramazan ayının ilk 15 günü “Merhaba, Merhaba, şehri Ramazan Merhaba” şeklinde başlarken son 15 günüde ise gün “Elveda, elveda, şehri Ramazan elveda” şeklinde okunacak.

Beş asırdır okunuyor

Osmanlı Tarihçisi Dr. Özden Aydın, duanın 16. yüz yıldan günümüze kadar okunduğunu düşündüklerini belirterek, “Bu dua kesinlikle Şemsi Sivas-i hazretlerine aittir ya da ait değildir diyemeyiz. Şöyle ki Halveti tarikatı cehri zikir yapıyor. Kendi tekkesinde zikir icra etmeden önceki Perşembe günleri yapılır ve çeşitli meşkler yapılır. Biz bunun bu şekilde Şemsi Sivas-i hazretlerinin bu meşk sırasında söyleyip şifahen yayıldığını söyleyebiliriz. Meydan Camisinde Şemsi Sivas-i hazretlerinin vaazlarında okunmuş olma ihtimali yüksektir. Sivas’a mal olmuş bir da, 16.yy itibaren okunduğunu söyleniyor” şeklinde konuştu.

Sivas’ta teravih namazlarından sonra cemaatin bir ağızdan duayı Ramazan ayının ilk 15 günü "Ya Hannan, ya Mennan, ya Ze’l-cudi ve’l ihsan; Sebbit kulübena ale’l-iman, Nercü afveke ve’l-ğufran; Merhaba Merhaba, şehr-i Ramazan Merhaba; Merhaba Merhaba, şehr-i Sıyam Merhaba. Evvel Hü, Ahir Hü; Zahir Hü, Batın Hü; Kul ya Hü, ya Hü, ya Men Hü Hak" şeklinde okuyor.

Beş asırdır aralıksız okunduğu düşünülen dua pandemi nedeni ile camilerde toplu teravih namazı kılınamadığı için Sivas Valiliği kararı ile cami hoparlörlerinden okunmuştu.

İHA

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