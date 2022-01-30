Özhaseki, oda başkanları ile bir araya geldi

Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifleri, toplantı düzenledi. Düzenlenen toplantıya, AK Parti yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çapuroğlu, Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Oda Başkanları katılım gösterdi.

Özhaseki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile esnafların yanında olduklarını belirterek, " Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda oda başkanlarımız ile bir araya geldik. Ahilik kültürü ile bezenmiş esnaflarımızın her daim yanlarında olduk, sorunlarına çareler ürettik. Esnaf odalarımızın da esnaflarımız için yaptığı çalışmaları hep birlikte takip ediyor, takdir ediyoruz. Rabbim çalışmalarında kolaylıklar versin" diye konuştu.

