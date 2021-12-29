TOKİ ve Mimsin Kooperatifinin 26 yıllık tapu sorunu çözüldü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TOKİ ile Mimsin Konut Yapı Kooperatifi'nin 26 yıllık tapu sorununun çözüldüğünü söyledi.

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  • Güncelleme: 29.12.2021 17:10
TOKİ ve Mimsin Kooperatifinin 26 yıllık tapu sorunu çözüldü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TOKİ ile Mimsin Konut Yapı Kooperatifi'nin 26 yıllık tapu sorununun çözüldüğünü söyledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TOKİ ile Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nin 26 yıllık tapu sorununun çözüldüğünü söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, konunun ilgilendirdiği 3 bin 600 kooperatif üyesine müjde vererek, "Kayseri Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nde ikamet eden kardeşlerimize müjdemiz var. TOKi ile Mimsin Konut Yapı Kooperatifi’nin 3bin 600 üyesini ilgilendiren 26 yıllık tapu problemini çözdük. Bu kooperatifte tapuları eksik kalan bin 200 üye de evlerinin tapularına kavuşuyor. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Ne olmuştu?

1998’te dönemin kooperatif yönetimi tarafından Emlak Bank’tan çekilen kredi 2000 yılında ödenmeyince çekilen kredi faiziyle beraber 24 milyon TL’ye çıktı. Aradan geçen 13 yılın ardından kapanmayan borcun üzerine yeniden faiz hesaplandı ve mevcut borç 52 milyon TL’ye ulaştı. Emlak Bank’ın kapanmasının ardından bu borç TOKİ’ye devredildi. Borç nedeniyle bin 200 dairenin tapusu alınamazken, gerekli uzlaşmanın ardından borç 2 milyon 450 bin TL’ye düştü ve kooperatifin mevcut yönetimi tarafından bu rakam ödendi. Böylece, tapuları eksik kalan bin 200 üyenin tapuları da teslim edilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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